“Inspirador”, disse Marcelo sobre o discurso de Juncker do estado da União

Jean-Claude Juncker “foi inspirador, recordou aos deputados europeus a importância da Europa e dos valores que a fundam”. As palavras elogiosas são do Presidente da República portuguesa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou hoje o discurso inspirador do Estado da União do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e destacou a importância da democracia e do reforço da parceria da Europa com África.

Jean-Claude Juncker "foi inspirador, recordou aos deputados europeus a importância da Europa e dos valores que a fundam, numa União Europeia que há mais de 60 anos protege os cidadãos europeus, tendo-lhes proporcionado não só a paz, como também os mais elevados padrões de qualidade de vida e de proteção social", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa numa nota publicada no "site" da Presidência da República.

Depois de destacar, no discurso do presidente da comissão, a importância dada à Democracia, ao Estado de Direito, ao primado da lei e a importância fundamental da liberdade de imprensa, o Presidente português assinalou também as relações com África, dado que Juncker defendeu uma nova parceria entre os dois continentes.

"De assinalar o reforço da parceria com África, para a criação de empregos e de bem-estar, que permita ajudar os nossos irmãos africanos a terem nos seus países dignas condições de vida", assinalou Marcelo Rebelo de Sousa na sua mensagem.

O Presidente da República sublinhou, igualmente, os "inúmeros novos desafios e ameaças" na Europa, "como as ameaças nacionalistas, os exageros da globalização, a imigração ilegal e os ataques ao multilateralismo".

O chefe de Estado elogiou ainda o "especial destaque" dado no discurso à "necessidade de tomar com celeridade certas decisões, como é o caso das perspetivas financeiras para os próximos cinco anos e o reforço da FRONTEX", a agência europeia de controlo de fronteiras.

Este foi o último discurso sobre o estado da União de Jean-Claude Juncker no Parlamento Europeu, dado que termina o seu mandato como presidente da Comissão em 2019, após as eleições europeias.