Lula pediu e PT aceitou apoiar a candidatura de Fernando Haddad à presidência do Brasil

Fernando Haddad, o "número dois" na lista de Lula da Silva na corrida às eleições presidenciais de 7 de outubro próximo no Brasil, vai ser o candidato oficial do PT em substituição do antigo presidente.

A confirmação foi feita nesta terça-feira depois de uma reunião do órgão executivo do partido realizada em Curitiba, cidade em que Lula da Silva está a cumprir pena de prisão desde abril passado. A escolha de Haddad foi feita a pedido de Lula e recolheu a unanimidade.

Presidente do Brasil entre 2003 e 2011, Lula é inelegível para as próximas eleições por causa da Lei da Ficha Limpa, que proíbe, entre outros cenários, que um candidato concorra durante oito anos se tiver sido condenado, mesmo que ainda exista a possibilidade de recurso.