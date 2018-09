Criminalidade na África do Sul subiu 6,19% com 57 homicídios por dia. “Parece uma zona de guerra”

A criminalidade na África do Sul subiu 6,9% no último ano atingindo uma média de 57 homicídios por dia, anunciou esta terça-feira o ministro da Polícia Bheki Cele, que comparou o seu país a uma “zona de guerra”.

Segundo as estatísticas, um total de 20.336 pessoas morreram nos 12 meses até março, um aumento de 6,19% em relação ao ano passado.

Entre abril de 2016 e março de 2017, houve 19.016 assassínios na África do Sul, correspondendo a 52 mortes por dia.

“Cinquenta e sete por dia é o número diário de sul-africanos que foram mortos”, disse o ministro Cele aos deputados, referindo que "isso faz com que a África do Sul pareça uma zona de guerra”.

O chefe da comissão parlamentar encarregue da polícia, François Beukman, também reagiu e considerou estes dados “perturbadores e totalmente inaceitáveis”.

Norman Sekhukhune, chefe de polícia encarregado de estudos e estatísticas, salientou que o número de homicídios “aumentou nos últimos seis anos”.

De acordo com os dados da polícia divulgados esta terça-feira pelo Governo, os crimes que mais aumentaram, no entanto, são os casos de agressão sexual, que subiram 8,2% neste período, para 6.786 casos, representando quase 19 agressões sexuais por dia na África do Sul.

As violações também aumentaram em 0,5%, para 40.035 casos.

Por outro lado, os roubos comuns baixaram 5% em 2017-2018, para 50.730, e os assaltos agravados também desceram 1,8%, para 138.364.

Khehla Sitole, Comissário Nacional da Polícia, disse esta terça-feira aos deputados que estima em 62 mil o número de polícias adicionais necessários para garantir a segurança no país.