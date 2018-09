Trump volta a criticar livro de Bob Woodward e diz que vai escrever “o verdadeiro livro” sobre a sua Presidência

Donald Trump, Presidente norte-americano, continua empenhado na sua luta contra o livro “Fear: Trump in the White House”, que será publicado já nesta terça-feira e que revela que a Casa Branca se encontra numa espécie de “esgotamento nervoso”. Desta vez, ameaçou que poderá mesmo vir a escrever “o verdadeiro livro” sobre a presidência.

“O livro de Woodward é uma piada. É apenas um novo ataque no meio de tantos que já me fizeram, só que desta vez recorrendo a fontes não identificadas e anónimas”, escreveu Trump no Twitter esta segunda-feira de manhã, acrescentando que muitos daqueles cujo nome aparece mencionado no livro já vieram dizer “que as frases que lhes são atribuídas são ficção, tal como é ficção o livro”. “Os democratas não sabem perder. Irei escrever o verdadeiro livro [sobre a Casa Branca]”, disse ainda o Presidente norte-americano.

Em “Fear: Trump in the White House”, Bob Woodward, jornalista do “Washington Post” que, juntamente com o colega de redação Carl Bernstein revelou o escândalo “Watergate” nos anos de 1970, dá conta de um “golpe de Estado administrativo” preparado por uma equipa que pretende minimizar os danos de uma presidência impreparada e diz que a Casa Branca está numa espécie de “esgotamentos nervoso; também refere que alguns dos homens mais próximos de Trump, como John Kelly, chefe de gabinete, e James Mattis, secretário de Estado da Defesa, têm por hábito retirar do alcance do Presidente norte-americano determinados documentos oficiais por não confiarem que ele será capaz de tomar decisões acertadas relativamente a esses dossiers.

Ainda segundo o livro, esses mesmos conselheiros de topo terão usado termos pejorativos para se referirem a Trump - Mattis tê-lo-á comparado a “um miúdo do 5.º ou 6.º ano” e Kelly ter-lhe-á chamado “idiota sem freio”. Tanto um como outro já negaram ter dito isto. Segundo o jornal britânico “The Guardian”, que já teve acesso a um exemplar do livro, Bob Woodward esclarece a páginas tantas que as “entrevistas foram conduzidas sob o acordo de usar a informação cedida para contextualização”, esvaziando assim a crítica de Trump de que o jornalista terá recorrido a fontes anónimas. “Isto significa”, continua Woodward, que “toda a informação pode ser usada, simplesmente não será revelado quem disse o quê”.

Bob Woodward diz ainda que Trump “rejeitou ser entrevistado para o livro”, tendo o “Washington Post” entretanto divulgado a gravação de uma conversa entre Presidente e autor em que este insiste que tentou vezes sem conta marcar uma entrevista com Trump e em que Trump diz não ter recebido qualquer pedido. No domingo, Kellyanne Conway, conselheira da Casa Branca, admitiu ter recebido os pedidos de entrevista mas - e por razões que não esclareceu devidamente - não os ter feito chegar ao Presidente norte-americano.

Bob Woodward diz que nunca usaria informação

No mesmo dia, e em entrevista à “CBS”, Bob Woodward afirmou que se alguém da Casa Branca ou da administração de Trump o procurasse para partilhar as mesmas informações que constam do artigo de opinião anónimo publicada na semana passada pelo “New York Times”, ele diria que não aceitaria usar essas informações a não ser que a pessoa revelasse mais detalhes sobre os eventos relatados, identificando nomeadamente outras pessoas que os terão testemunhado.

“Não faço ideia de quem terá escrito o artigo, mas é muito importante saber-se quem foi, saber se foi alguém que testemunhou ou, pelo contrário, se participou de facto nos eventos ali relatados”, disse o jornalista durante a entrevista, descrevendo o referido artigo de opinião, em que se afirma que há uma “resistência” silenciosa em Washington para travar as ideias e políticas de Trump consideradas mais danosas, como “demasiado vago”. Também o comparou ao seu livro, garantindo que na sua obra “tanto as datas como participantes estão bem documentados”.