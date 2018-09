Sete feridos, quatro com gravidade, na sequência de ataque com faca em Paris

Sete feridos, quatro deles com gravidade, é, para já, o resultado do ataque de um homem com uma faca e uma barra de ferro em Paris. Faltava pouco para as 23h locais (22h em Lisboa) de domingo quando ocorreu o ataque nas margens de um canal no 19.º distrito da capital francesa.

De acordo com os relatos, o atacante começou por esfaquear dois homens e uma mulher perto de um cinema. Em seguida, atacou dois turistas britânicos numa rua próxima. Não se sabe ainda em que circunstâncias ficaram feridas as duas outras pessoas contabilizadas como feridos.

Segundo testemunhas, cerca de 20 pessoas que estavam a jogar petanca nas proximidades atiraram bolas ao atacante para o deterem. O homem foi entretanto preso e o incidente não está a ser tratado como um ataque terrorista.

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, agradeceu no Twitter aos agentes da brigada anticrime que prenderam o suspeito e também aos transeuntes que tentaram deter o agressor.