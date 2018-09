Ex-vice presidente do Governo espanhol vai abandonar a vida política

A ex-vice presidente do Governo espanhol e ex-candidata à liderança do Partido Popular (PP), Soraya Sáenz de Santamaría, anunciou esta segunda-feira que vai abandonar a vida política.

O anúncio foi feito durante uma reunião com o líder do seu partido, Pablo Casado, que foi eleito no passado dia 21 de julho para suceder a Mariano Rajoy.

Soraya Sáenz de Santamaría, de 47 anos, manifestou vontade de iniciar uma nova etapa, após uma “reflexão profunda” tendo em conta, segundo a própria, o que seria melhor em termos pessoais e para a nova direção do PP.

Em comunicado enviado à agência EFE, a antiga número dois do executivo de Mariano Rajoy disse estar satisfeita com o trabalho realizado no partido, uma “experiência impagável” ao longo de 18 anos e agradeceu o apoio de outros parlamentares e militantes do PP.

“Tive a honra de trabalhar com o Presidente Mariano Rajoy num grande desafio político que culminou num Governo (...). Foi com grande orgulho que participei nesse desígnio, que sempre figurará como um dos melhores serviços que o PP prestou a Espanha”, escreveu a antiga governante.

Por último, Santamaría desejou êxito a Pablo Casado no exercício das suas funções, enquanto o líder do PP retribuiu os votos e agradeceu à ex-governante “por quase duas décadas de trabalho e entrega ao PP e a Espanha.”