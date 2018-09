Destruída nos ataques do 11 de Setembro, estação de metro do World Trade Center reabre ao público 17 anos depois

Pela primeira vez em dezassete anos, um metro percorreu a linha 1 de Nova Iorque com destino à estação de Cortlandt Street. A estação junto ao World Trade Center (WTC), que ficara destruída no ataque terrorista que mudou para sempre Nova Iorque e o mundo, reabriu este sábado ao público pela primeira vez desde 11 de setembro de 2001.

A destruição deu finalmente lugar a uma estação revestida de mármore e aço cromado que, nas palavras do presidente da Autoridade Metropolitana dos Transportes, é “mais do que uma estação de metro renovada”. “É símbolo da determinação dos nova-iorquinos em restaurar e melhorar substancialmente o local do World Trade Center”, especificou ainda Joe Lhota em comunicado citado pela CNN.

Foi com aplausos que os residentes receberam o primeiro metro que chegou à estação de Cortlandt Street por volta do meio dia (hora local), que tem como ex-libris uma obra de arte intitulada “Chorus”, um mosaico de mármore branco que reveste as paredes e no qual se pode ler excertos da Declaração da Independência dos Estados Unidos de 1776 e da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (1948).

Uma obra da artista e professora universitária Ann Hamilton, presente na cerimónia de inauguração. “Foi incrivelmente bonito ver as pessoas responderem silenciosamente ao que penso ser o peso, a importância e o materialismo da linguagem que está na parede”, afirmou à televisão NY1.

A estação renovada, que ganhou o nome de WTC Cortlandt Street, custou 181,8 milhões de dólares (157,3 milhões de euros). O teto teve de ser totalmente substituído, bem como 365 metros do percurso.