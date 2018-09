Medo e sabotagem na Casa Branca geram crise constitucional

Estava a comunicação social entretida com os excertos promocionais da nova obra do veterano Bob Woodward quando, quarta-feira, “The New York Times” (“NYT”) publicou um artigo de opinião anónimo cujo autor ou autora se diz membro da Administração Trump, mas também de uma “resistência silenciosa” na Casa Branca, organizada para “frustrar” a agenda de um Presidente “amoral” e “preservar as instituições democráticas”. O jornal garante ser “a única forma de dar uma perspetiva importante aos leitores”. Não é normal, em democracia, funcionários de um Governo desobedecerem ao seu líder.



Para continuar a ler o artigo, clique AQUI