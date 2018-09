Esboços de diálogo a prever um outono quente

A Catalunha prepara-se para um outono quente, mas por agora longe de escaldante. Enquanto comemora com ruído o primeiro aniversário (6 de setembro) da aprovação no Parlamento catalão das chamadas “leis de desconexão”, que visavam abrir caminho jurídico à independência, o Governo regional mantém contactos institucionais com o Executivo central. Frente às vozes destemperadas que auguram um imediato clima de violência e enfrentamento civil, os discursos oficiais do presidente catalão, Quim Torra, evitam lançar iniciativas unilaterais e apelam à manutenção do diálogo.



