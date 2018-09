“A Europa vive um flirt com o Irão dos ayatollahs”

Feliz por estar em Portugal, que considera muito parecido com o seu país, o embaixador do Estado hebraico tem fé em Trump, considera a Europa complacente com o Irão e acusa os palestinianos de destruírem todas as hipóteses de alcançar a paz.



Israel parece menos empenhado do que nunca nos compromissos internacionais. As fronteiras de 1967 e os dois Estados já só existem no papel?

Durante muitos anos o mundo árabe não reconheceu o direito de Israel a existir. Em 1967 o meu país, minúsculo e sem a força que tem hoje, foi cercado na Guerra dos Seis Dias. Conseguimos ganhá-la. Ainda não havia colonatos e o nosso Governo propôs aos árabes trocar territórios por paz. Responderam com três nãos: nem reconhecimento nem negociação nem paz. Entre 1948 e 1967, Gaza e a Cisjordânia estiveram ocupadas por árabes que nem sonhavam dar terras aos palestinianos para construírem um país! Mantiveram-nos em campos miseráveis. Teria sido fácil chegar a um Estado palestiniano. Mas, como dizia o diplomata Abba Eban, os palestinianos nunca perdem a oportunidade de perder uma oportunidade.



