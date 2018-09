Skripal. Londres diz que Putin é responsável pelo ataque com Novitchok em Inglaterra

O secretário de Estado britânico para a Segurança acusou esta quinta-feira o presidente russo Vladimir Putin de ser “em última instância” o responsável pelo ataque com Novitchok, em Inglaterra, contra Sergei Skripal e a filha do ex-espião russo.

“Em última instância, evidentemente, ele é o responsável. Ele (Vladimir Putin) é o dirigente do Estado”, afirmou Ben Wallace em entrevista à estação BBC Radio 4, um dia depois de Londres ter acusado os antigos serviços de informações militares de Moscovo (GRU), de ter organizado a operação de envenenamento com o gás nervoso fabricado na Rússia.

Sergei Skripal e a filha foram atingidos pelo gás nervoso Novitchok, no sul de Inglaterra, no passado mês de março.

Na quarta-feira, a primeira-ministra britânica, Theresa May, acusou os serviços secretos militares russos da autoria da tentativa de assassínio com Novitchok por dois “agentes” do GRU, sobre os quais foram emitidos mandados de captura.