Está aberta “a época de caça” a Trump. E também ao novo “garganta funda” em Washington

A caça ao novo “garganta funda” em Washington começou assim que o jornal “The New York Times” (NYT) publicou um artigo de um alto funcionário da Administração Trump, que, pedindo o anonimato, se afirma “parte da resistência” contra as posições “irascíveis” do Presidente dos EUA. Segundo o site norte-americano “Politico”, que cita atuais e antigos funcionários, a Casa Branca está em “colapso total” desde quarta-feira à noite, ou seja, desde que Trump foi à televisão atacar diretamente o autor do artigo e o jornal que o publicou.

No texto, o autor escreve que assessores de topo trabalham para conter um Presidente imprudente e amoral, chegando ao ponto de referir que membros da Administração estão a estudar as medidas constitucionais necessárias para retirar Trump do poder. Dificilmente o artigo poderia chegar em pior altura para o Presidente, uma vez que foi publicado apenas um dia depois de serem conhecidos excertos do livro “Fear” do jornalista de investigação Bob Woodward, que nos anos 1970, com o colega Carl Bernstein, cobriu o escândalo Watergate que levaria à renúncia do Presidente Nixon.

Um antigo funcionário da Casa Branca declarou que o artigo abria “a época de caça” ao Presidente por revelar uma revolta sustentada e protagonizada por alguns dos seus aliados mais próximos. Já não se trata do caos interno e rotineiro a que Trump nos foi habituando desde que tomou posse. É algo mais e maior. Se, por um lado, o autor desconhecido tenta tranquilizar os americanos, garantindo-lhes que “há adultos na sala”, por outro, concede que “nem sempre” os “heróis anónimos” têm sucesso nas várias tentativas de conter o comportamento “errático” do Presidente.

Numa sucessão de tweets, que começaram simplesmente com a pergunta em maiúsculas, “TREASON?” (TRAIÇÃO?), Trump questionava se “o chamado ‘funcionário sénior da Administração’ existe realmente ou se é apenas o falido “The New York Times” com outra fonte falsa”. Em seguida, dava a resposta: “se a pessoa anónima COBARDE existe realmente, o Times deve, por razões de segurança nacional, entregá-la imediatamente!”.

O autor foi identificado pelo NYT apenas como “um alto funcionário da Administração Trump”, o que gerou um clima de desconfiança que rapidamente chegou aos níveis mais altos da hierarquia. Alguns funcionários apressaram-se a apontar possíveis autores do artigo e uma fonte familiarizada com o assunto disse ao “Politico” que estavam todos “muito perturbados”.

Poucas horas mais tarde, Trump escrevia, novamente no Twitter: “estou a drenar o pântano e o pântano está a tentar ripostar”. “Não se preocupem, nós vamos ganhar!”, concluiu.