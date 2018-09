Brasil. Candidato presidencial Jair Bolsonaro esfaqueado em ação de campanha

O candidato a presidente do Brasil Jair Bolsonaro foi esta quinta-feira esfaqueado no abdómen, em Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais. Bolsonaro, que defende ideias de extrema-direita, foi transportado por elemmentos da Polícia Federal para o Hospital Santa Casa e não corre perigo de vida, segundo informações prestadas pela família à comunicação social brasileira.

Tratou-se de um ferimento alegadamente superficial que atingiu o fígado, de acordo com o Globo, mas o político foi sujeito a uma intervenção cirúrgica.

Imagens partilhadas no Twitter mostram o momento em que o político é atacado:

“Jair sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdómen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele passa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós”, escreveu o filho do candidato, Flávio Bolsonaro, num comunicado.

No momento em que foi esfaqueado, Bolsonaro seguia carregado sobre os ombros de alguns apoiantes. A Polícia Federal deteve um homem suspeito de ter sido o autor do ataque ao candidato à presidência do Brasil e anunciou que vai abrir um inquérito aos acontecimentos.

Um vídeo partilhado no Twitter mostra o momento em que Bolsonaro é retirado do meio dos apoiantes e levado para o hospital:

Segundo escreve a página Metrópoles, Bolsonaro tem sido sempre acompanhado, nas suas ações de campanha, por membros da Polícia Federal, coisa a que todos os candidatos têm direito por lei. No interior de São Paulo, chegou a utilizar um colete à prova de balas e, de acordo com o Globo, envergava um no momento em que foi alvo do ataque.

Antes do ataque, o dia de campanha de Bolsonaro já se tinha mostrado agitado, com tensão entre apoiantes e adversários durante as iniciativas que realizou: uma visita a uma associação de prevenção e combate ao cancro e um almoço que decorreu num hotel de Juiz de Fora.

Os candidatos que competem com Bolsonaro nas eleições de outubro já reagiram ao ataque. Ciro Gomes, através de uma mensagem no Twitter, manifestou repúdio pela "violência como linguagem politica" e disse solidarizar-se com o seu opositor. O candidato do PDT também exigiu que "as autoridades identifiquem e punam o ou os responsáveis por esta barbárie”.

O candidato do Partido Novo, João Amoêdo, disse ser "lamentável e inaceitável" o ataque a Jair Bolsonaro e acrescentou: "Independentemente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência". Amoêdo desejou que "o agressor sofra as devidas punições" enviou "votos de melhoras para o candidato”.

Guilçherme Boulos, que concorre em representação do PSOL, referiu que "aviolência não se justifica, não pode tomar o lugar do debate político" e repudiou "toda e qualquer ação de ódio”. Quanto a Geraldo Alckmin afirmou esperar que a investigação ao ato "deplorável seja rápida, e a punição, exemplar”.

Fernando Haddad, candidato do PT em substituição de Lula da Silva, garantiu “repudiar totalmente qualquer ato de violência" e desejou "pronto restabelecimento a Jair Bolsonaro”.