Reino Unido identifica dois cidadãos russos suspeitos do envenenamento dos Skripal

O Reino Unido identificou dois homens suspeitos de tentativa de homicídio do ex-espião russo e da filha, em Salisbury, em março passado

Dois cidadãos russos foram indicados como suspeitos do envenamento do antigo espião russo Sergei Skripal e da sua filha Yulia, em Salisbury, no Reino Unido.

Foram reunidas "provas suficientes" para acusar Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, informaram a Scotland Yard e as entidades judiciais do Reino Unido.

Segundo as primeiras informações divulgadas, os dois homens têm usado nomes falsos e terão cerca de 40 anos.

Skripal, 66 anos, e a filha Yulia, de 33, foram envenenados com o agente nervoso Novichok, a 4 de março deste ano, e escaparam por pouco depois de vários meses de internamento.

Em desenvolvimento