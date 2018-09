Novo acordo de cessar-fogo assinado entre fações rivais na Líbia. Será que à terceira é de vez?

As fações rivais que combateram na capital da Líbia, Trípoli, na última semana assinaram um acordo de cessar-fogo. A informação foi avançada esta terça-feira pela missão de apoio das Nações Unidas no país (UNSMIL, no acrónimo em inglês). Segundo as autoridades, pelo menos 47 pessoas foram mortas e 1800 famílias foram deslocadas por causa da violência dos últimos dias.

“Sob os auspícios do SRSG [representante especial do secretário-geral] Ghassan Salamé, um acordo de cessar-fogo foi conseguido e assinado hoje [terça-feira] para acabar com todas as hostilidades, proteger os civis, salvaguardar a propriedade pública e privada e reabrir o aeroporto de Meitiga em Trípoli”, anunciou a UNSMIL no Twitter.

O aeroporto de Meitiga, o único em funcionamento na capital líbia, está fechado desde 31 de agosto devido aos confrontos.

O acordo “não tem como objetivo resolver todos os problemas de segurança da capital líbia, [antes] procura chegar a um acordo numa base mais ampla no sentido de começar a abordar essas questões”, precisou a missão da ONU no país. As conversações incluíram oficiais militares, líderes de vários grupos armados em Trípoli e à volta da capital e o Governo de Acordo Nacional, apoiado pelas Nações Unidas.

Esta é já a terceira tentativa de acabar com o surto de violência na capital, depois de dois outros acordos de cessar-fogo terem sido violados quase imediatamente. Desta vez, contudo, há um acordo assinado mediado pela ONU. O Governo apoiado internacionalmente está no poder em Trípoli mas as milícias ocupam grande parte do resto do país.

Fuga da prisão e estado de emergência declarado

No domingo, cerca de 400 homens escaparam de uma prisão perto da capital. “Os detidos conseguiram forçar a abertura das portas” para se evadirem da prisão de Ain Zara, revelou a polícia, citada pela BBC. Temendo pelas suas vidas, os guardas foram incapazes de impedir a fuga. O incidente aconteceu durante os episódios de violência armada que se registaram entre fações rivais nas instalações prisionais masculinas.

Os confrontos entre milícias em Trípoli levaram o Governo líbio a declarar o estado de emergência. Muitos dos prisioneiros detidos eram alegadamente apoiantes do antigo líder líbio Muammar Kadhafi, tendo sido considerados culpados de assassínios durante a insurreição contra o regime do coronel em 2011.