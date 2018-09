Meio milhar de passageiros de avião da Emirates Airlines retidos em Nova Iorque após sintomas de doença

Cerca de um quinto dos passageiros do aparelho, que vinha do Dubai, queixam-se com sintomas de febre e tosse, estando neste momento a ser assistidos por médicos no aeroporto internacional John F. Kennedy

Um avião da Emirates Airlines está retido esta quarta-feira no aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque, após uma centena de passageiros apresentar sintomas de doença. Segundo os media locais, o avião aterrou no aeroporto nova-iorquino às 9h10 locais (14h10 em Lisboa), tendo as autoridades decidido que a melhor opção seria os passageiros serem vistos por médicos, depois de se terem queixado com tosse e febre. No entanto, a companhia aérea confirma apenas que 10 passageiros apresentaram sintomas de doença. “Podemos confirmar que cerca de 10 passageiros do voo EK203, que partiu do Dubai rumo a Nova Iorque, estão doentes. À chegada, por precaução, ele estão a ser assistidos pelas autoridades de saúde locais. Todos os outros irão sair do aparelho em breve”, afirma a Emirates Airlines em comunicado. Pelo menos três passageiros foram transportados para um hospital, avança por sua vez a NBC. Desconhecem-se ainda os motivos que deram origem a esta situação, mas o porta-voz do mayor de Nova Iorque disse acreditar que as queixas poderão ser resultado de um surto de gripe que afeta atualmente a cidade de Meca, uma vez que o avião fez escala nessa cidade da Arábia Saudita. No local, encontram-se várias ambulâncias e representantes do Centro dos EUA para Controlo e Prevenção de Doenças.