Levantada quarentena de avião retido em aeroporto francês por suspeita de cólera

Passageiro, um rapaz, foi transportado para um hospital próximo para ser submetido a mais exames, enquanto os restantes passageiros puderam sair do isolamento, indicaram fontes aeroportuárias

As autoridades sanitárias francesas levantaram nesta quarta-feira a quarentena declarada num avião com 147 passageiros procedente de Orão (Argélia), que ficou retido mais de uma hora no aeroporto de Perpignan devido a suspeita de cólera de um dos passageiros. O passageiro, um rapaz, foi transportado para um hospital próximo para ser submetido a mais exames, enquanto os restantes passageiros puderam sair do isolamento, indicaram fontes aeroportuárias citadas pela agência noticiosa Efe.

O voo da companhia francesa ASL Airlines aterrou como estava previsto na cidade de Perpignan, no sudeste de França, próxima da fronteira com Espanha, mas os seus ocupantes não foram autorizados a abandonar o aparelho perante a ameaça de cólera. Depois de analisar a situação, os bombeiros permitiram o desembarque dos passageiros, após procederem a uma desinfeção das suas mãos e tomarem nota das respetivas identidades, e levaram o menor ao hospital.

Uma epidemia de cólera declarou-se na Argélia em princípios de agosto, com 74 casos detetados e dois mortos até à data.

França introduziu medidas de vigilância nos aeroportos, ao mesmo tempo que o Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu prudência aos viajantes que se desloquem a esse país.