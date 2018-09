Duplo atentado num bairro da minoria xiita em Cabul provoca 20 mortos e 70 feridos

Uma segunda explosão abalou nesta quarta-feira um bairro de Cabul habitado pela minoria xiita hazara, apenas duas horas após um primeiro atentado suicida, com um balanço global de 20 mortos e 70 feridos. O porta-voz da polícia da capital, Hashmat Stanekzai, confirmou à agência noticiosa Efe a segunda detonação, uma tática habitual dos grupos insurgentes para aumentar as baixas, atingindo as equipas de emergência e jornalistas que acorrem ao local do primeiro atentado.

Pouco depois, responsáveis oficiais afegãos referiam que as duas explosões provocaram 20 mortos e pelo menos 70 feridos. A primeira explosão ocorreu às 18h00 locais (14h30 em Lisboa) no distrito policial número seis, na zona oeste da capital afegã, entre um grupo de atletas que se tinha reunido no clube desportivo, indicou Stanekzai.

"O atacante suicida detonou os seus explosivos no interior do Clube de Luta Maiwand. A informação inicial indica que foram mortos quatro civis e outros 18 ficaram feridos, sendo todos enviados para hospitais", informou em comunicado o porta-voz do ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

O bairro de Dasht-e-Barchi, onde ocorreram as explosões, registou em agosto outro atentado contra um centro educativo que provocou a morte de 34 estudantes e mais de 50 feridos. Os edifícios culturais e religiosos da minoria étnica hazara, um povo de origem mongol fixada sobretudo na região central do Afeganistão, também constituem outro dos alvos dos grupos radicais sunitas.

No início de agosto, outro ataque suicida numa mesquita desta comunidade xiita minoritária na província de Paktia, no leste de Afeganistão, provocou 30 mortos e 81 feridos. Os atentados contra a comunidade hazara têm sido na generalidade reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico.