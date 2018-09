Dez passageiros em observação. Avião da Emirates Airlines colocado sob quarentena em Nova Iorque

Um avião da Emirates Airlines está retido esta quarta-feira no aeroporto internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque, após dez passageiros terem apresentado sintomas de doença. O aparelho foi colocado sob quarentena.

Segundo os media locais, o avião aterrou no aeroporto nova-iorquino às 9h12 locais (14h12 em Lisboa), tendo as autoridades decidido que a melhor opção seria a de os passageiros serem vistos por médicos, depois de se terem queixado com tosse e febre. No total, estavam a bordo do airbus A380 cerca de 500 pessoas.

“O avião foi levado para fora do terminal para que o pessoal médico do Centropara o Controlo e Prevenção de Doenças pudesse entrar, avaliar a situação e providenciar assistência médica aos passageiros antes de desembarcarem”, lê-se num comunicado dovilgado pelo aeroporto JFK.

Desconhecem-se ainda os motivos que deram origem a esta situação. No local, encontram-se várias ambulâncias e representantes do Centro dos EUA para Controlo e Prevenção de Doenças. Imagens captadas por helicópteros dos canais noticiosos norte-americanos mostram um aparelho na pista cercado por veículos dos serviços de emergência e elementos das equipas de controlo de terra do aeroporto.

“Pedi à hospedeira uma máscara ainda antes de descolarmos, mas não havia. Ainda antes de descolar era óbvio que um grande núemro de pessoas estava doente”, relatou à CNN Erin Sykes, um dos passageiros.

A unidade de contraterrorismo da polícia de Nova Iorque informou, através da rede social Twitter, que está a acompanhar o que parece ser uma "situação médica".