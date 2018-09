Delegação de Seul reúne-se com Kim Jong-un num contexto de impasse sobre nuclear

Uma delegação sul-coreana reuniu-se esta quarta-feira com o dirigente norte-coreano, Kim Jong-un, numa altura em que Seul quer organizar uma nova cimeira intercoreana para ultrapassar o impasse das negociações sobre desnuclearização.

Chung Eui-yong, conselheiro para a segurança nacional do presidente sul-coreano Moon Jae-in, que se deslocou ao Norte com quatro outros emissários, tinha dito antes da reunião que pretendia discutir modos de “realizar a desnuclearização” da península coreana e estabelecer “uma paz duradoura”.

A delegação “encontrou-se com o presidente Kim Jong-un, entregou-lhe uma carta pessoal (de Moon) e trocou pontos de vista”, declarou um porta-voz da presidência sul-coreana, adiantando que os sul-coreanos partirão hoje para Seul.

Durante uma cimeira histórica a 12 de junho em Singapura, o presidente norte-americano, Donald Trump, e Kim Jong-un chegaram a um vago compromisso sobre uma “desnuclearização completa da península coreana”, cujo modo e calendário foram adiados para negociações posteriores.

O processo entre Washington e Pyongyang encontra-se atualmente num impasse e no mês passado Trump anulou à última hora uma viagem à Coreia do Norte do secretário de Estado, Mike Pompeo.

O objetivo oficial da visita ao Norte da delegação sul-coreana é definir os pormenores da organização de uma nova cimeira entre Kim e Moon, que deverá realizar-se ainda este mês e que será a terceira desde o final de abril.

No entanto, especialistas no dossier coreano consideram que Chung é provavelmente portador de uma proposta para se sair do impasse na questão da desnuclearização.