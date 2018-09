Partido Trabalhista vai votar a definição de antissemitismo. Jeremy Corbyn tem estado debaixo de fogo

O Partido Trabalhista do Reino Unido quer colocar um ponto final na controvérsia à volta de Jeremy Corbyn e das acusações que o colam ao antissemitismo. O partido vai votar e decidir se embarca na definição de antissemitismo internacionalmente reconhecida, conta a “Al Jazeera”.

No passado, Corbyn foi acusado, entre outras coisas, de compactuar com comparações de nazis com israelitas e também de estar presente numa cerimónia na campa do homem por trás do atentado aos atletas de Israel nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, conta este artigo de “The Atlantic”.

No primeiro dia de agosto, Corbyn pediu desculpas por ter marcado presença no tal evento em que alguns oradores compararam as ações de Israel em Gaza com as dos nazis nos centros de concentração. "Apareci ao lado de pessoas cujas ideias rejeito completamente", defendeu-se.

Jeremy Corbyn escreveu no início de agosto, num texto publicado no “Guardian”, que não há lugar para o antissemitismo no partido - ("os antissemitas não falam por mim"), mas informou que não aprova a tal definição, assinada por 31 países, por esta não permitir críticas ao tratamento de Israel face aos palestinianos.

O partido vota esta terça-feira para, definitivamente, afastar esse rótulo tóxico do seu líder. Segundo a “Al Jazeera”, os apoiantes de Corbyn dizem tratar-se de uma campanha interna e externa ao partido para descredibilizar o político, que é um acérrimo defensor do Estado da Palestina. Gordon Brown, ex-líder do partido e antigo primeiro-ministro, disse que está na hora de este assunto ser resolvido.