E se a Arábia Saudita transformasse o Qatar numa ilha?

A Arábia Saudita tem em cima da mesa um projeto para construir um canal de 61 quilómetros que transformaria o Qatar numa ilha, conta o “Business Insider”. Construído ao longo da fronteira entre os dois países, a única terrestre para o Qatar, o canal teria 200 metros de largura e até 20 metros de profundidade.

Em meados de junho, esta publicação norte-americana já tinha avançado esse cenário, mas agora chegaram sinais de um conselheiro do príncipe Mohammed bin Salman via Twitter. “Estou à espera impacientemente por detalhes sobre a implementação do projeto Ilha de Salwa, um grande e histórico projeto que vai mudar a geografia da nossa região”, escreveu naquela rede social Saud Al-Qahtani.

A obra, que tanto poderá ser uma atração turística como uma base militar, está avaliada em cerca de 640 milhões de euros e terá cinco empresas internacionais a disputá-la, explica o “Business Insider” citando o “Makkah”, um jornal local. A melhor proposta será conhecida em setembro.