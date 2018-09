Abatido palestiniano que tentava atacar soldados israelitas na Cisjordânia

Nenhum soldado israelita ficou ferido nesta tentativa de ataque, afirmou uma porta-voz militar de Israel

Um palestiniano armado com uma faca foi nesta segunda-feira abatido a tiro ao tentar atacar soldados israelitas perto de um colonato em Hebron, na Cisjordânia, um território palestiniano ocupado por Israel, anunciou uma porta-voz militar.

Um comunicado do exército israelita refere que "um atacante palestiniano aproximou-se do posto de controlo militar das Forças de Defesa de Israel perto [do colonato israelita] de Kiriat Arba com uma faca na mão. Em resposta, as tropas dispararam sobre ele, neutralizando-o". Nenhum soldado israelita ficou ferido nesta tentativa de ataque, acrescentou a porta-voz.

O Ministério da Saúde palestiniano confirmou a morte de um homem palestiniano nas imediações do colonato judeu e a imprensa local publicou fotografias e vídeos de um homem num saco de cadáver sendo levado pelos serviços de emergência locais. A polícia palestiniana identificou o palestiniano morto como Waël Khaabari, de 27 anos.

A rádio israelita Kan noticiuo que uma investigação preliminar indicou que o homem tinha estado a atirar pedras a um veículo em marcha pouco tempo antes, pelo que foi detido e interrogado.

No domingo, ocorreu outra tentativa de ataque na mesma zona, no colonato de Tekoa, quando um palestiniano avançou para um israelita com um objeto metálico decorativo.