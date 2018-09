O Vietname comunista cresce com capital privado

Rui Martins no Vietname

A segunda geração depois da paz com os americanos já não se lembra da guerra, usa telemóveis, está nas redes sociais, quer vencer na vida e vai ao trabalho de moto e scooter. Fábricas de confeções para consumo interno e exportação, introdução da indústria de laticínios, cultura privada e artesanal de chá verde, turismo de massa na baía de Ha Long, património mundial da UNESCO, exploração do carvão e criação de ostras para o cultivo de pérolas, convivem com o desejo de um desenvolvimento sustentável.

Para continuar a ler o artigo clique AQUI