Ucrânia. Líder separatista de Donetsk morto em explosão num café da cidade

O líder dos separatistas pró-russos da região de Donetsk, no leste da Ucrânia, Alexander Zakharchenko, foi morto nesta sexta-feira numa explosão num café no centro da capital regional, anunciou a agência dos rebeldes. "O dirigente da República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko, morreu num ataque terrorista", anunciou a agência DAN, acrescentando que as "circunstâncias estão a ser averiguadas".

A explosão registou-se cerca das 17h30 locais (15h30 em Lisboa) num café do centro da cidade de Donetsk, capital da região com o mesmo nome. Antigo mecânico e depois empresário, Zakharchenko foi um dos comandantes dos separatistas desde o início do conflito com o exército ucraniano, em abril de 2014.

Em novembro, meses depois de os territórios rebeldes do leste da Ucrânia proclamarem a independência, Zakharchenko foi eleito presidente da "República Popular de Donetsk" com 81% dos votos. Vários comandantes separatistas têm sido mortos nos últimos anos, em atos que os separatistas atribuem aos serviços especiais ucranianos.