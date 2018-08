Trump e Cohen tentaram comprar todo o material escrito sobre Trump no “The National Enquirer”

Parece que Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, não quis apenas fazer desaparecer as histórias das duas mulheres que dizem ter mantido com ele relações íntimas. Quis fazer desaparecer tudo o que o jornal “The National Enquirer” algum dia publicou sobre ele e que o pudesse prejudicar, segundo disseram ao jornal “The New York Times” várias pessoas próximas de Trump.

Trump e o seu ex-advogado Michael Cohen, que recentemente se declarou culpado, entre outros crimes, de fraude eleitoral na qual implicou o Presidente por causa dos tais pagamentos para silenciar as duas mulheres que garantem ter tido casos com ele, armaram um esquema para comprar todas as histórias negativas sobre Trump publicadas desde 1980.

O plano dos dois homens mostra, como escreve o “Times”, que sempre houve uma clara preocupação em tentar circunscrever ao controlo de Trump a informação armazenada nas mãos de David Pecker, o diretor do conglomerado American Media e um forte aliado de Trump nas duas últimas décadas do século XX.

Ainda não se sabe se este plano também está na mira dos investigadores federais, que conseguiram obter de Cohen a confissão de que Trump lhe pediu que pagasse à atriz pornográfica Stormy Daniels 130 mil euros e a uma modelo da Playboy Karen McDougal 150 mil. Mas sabe-se que os procuradores concederam a Pecker imunidade parcial e que mais um ex-aliado de Trump se tornou, assim, uma testemunha essencial no processo já que ele mesmo esteve envolvido na compra de uma dessas histórias, a de Karen McDougal, para depois a impedir de ser impressa.

Durante quase duas décadas, Pecker pediu aos seus jornalistas que protegessem Trump de histórias “com potencial problemático”, em alguns casos repetindo o esquema de as comprar para depois as arquivar e, retendo os direitos, impedir que fossem publicadas que ali quer em qualquer outro meio.

Segundo ex-colaboradores do império de tabloides que falaram ao “New York Times” sob anonimato, em 2016 Pecker impediu os seus jornalistas de irem ao arquivo buscar histórias sobre o, nessa altura, ainda candidato presidencial Donald Trump, datadas de antes de Pecker ter chegado ao topo do grupo.

O plano de Trump e dos seus aliados mostra, como escreve o “Times”, que sempre houve uma clara preocupação em tentar circunscrever ao controlo de Trump a informação armazenada nas mãos de David Pecker.

Nas gravações apreendidas quando da “rusga” do FBI à residência e ao escritório de Cohen, algumas das quais foram divulgadas na imprensa, ficam claras as preocupações de Donald Trump em esconder alguns dos artigos que se escreveram sobre ele 30 anos antes de pensar concorrer à Casa Branca. “É tudo, é todo o material, todo, porque nunca se sabe”, diz Cohen numa das gravações.