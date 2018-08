Três ministros búlgaros renunciam após acidente que matou 17 peregrinos

Os ministros búlgaros dos Transportes, do Desenvolvimento Regional e da Administração Interna apresentaram esta manhã a sua demissão, na sequência de um acidente com um autocarro de peregrinos que causou 17 mortos e 26 feridos.

A resignação ocorreu depois de o primeiro-ministro Boyko Borissov ter apelado para que o fizessem, assumindo a responsabilidade política. No entanto, a decisão final caberá ao Parlamento, refere a AP.

O acidente ocorreu no fim de semana passado. As cerimónias fúnebres realizaram-se terça-feira na vila de Svetovrachen, onde residia a maioria das vítimas. Segundo as autoridades, no autocarro seguiam 33 peregrinos com destino a um mosteiro ortodoxo situado nas proximidades.

No total, 13 pessoas morreram no dia do acidente e outras quatro acabaram por não resistir aos ferimentos.

O acidente deu-se quando a viatura pesada – que aparentemente seguia com excesso de velocidade – capotou e caiu num viaduto de uma autoestrada perto da cidade Svoge, a cerca de 50 quilómetros a norte da capital, Sófia. Foi aberto inquérito para apurar as causas do acidente, mas tudo indica que o condutor será acusado do crime de homicídio.

Entretanto, multiplicam-se as críticas ao Governo búlgaro devido à falta de manutenção das estradas. Concluído o inquérito, o Executivo de Boyko Borissov já se comprometeu a anunciar medidas neste âmbito.