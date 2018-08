Separados dos pais na fronteira dos EUA, três menores de El Salvador sofreram abusos sexuais

Três menores de El Salvador, separados dos pais depois de cruzarem a fronteira dos EUA, sofreram abusos sexuais em centros de acolhimento no Arizona. A informação foi avançada esta quinta-feira pelas autoridades salvadorenhas e surge numa altura em que o Presidente Donald Trump tem sido alvo de fortes críticas pelo ritmo lento da reunião das famílias separadas.

A vice-ministra para os salvadorenhos no exterior, Liduvina Magarin, disse que as autoridades de El Salvador receberam relatos de abusos de crianças, com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, por trabalhadores de centros não identificados. “São violações sexuais, abusos sexuais. É disso que se trata”, especificou.

“O impacto psicológico e emocional é para sempre”

O Governo salvadorenho está a disponibilizar advogados para as famílias e a eles caberá decidir como proceder, informou a governante. Os três menores gozam de boa saúde mas “o impacto psicológico e emocional é para sempre”, revelou, acrescentando que assim que estiverem de novo com as suas famílias ser-lhes-á oferecida assistência psicológica.

Citada pela agência Associated Press, Margarin referiu que El Salvador está a pressionar os EUA para que os menores “deixem os abrigos o mais rapidamente possível, porque é lá que eles estão mais vulneráveis”.

No final de julho, o site de jornalismo de investigação ProPublica revelou que a polícia recebeu pelo menos 125 denúncias, desde 2014, de crimes sexuais em centros que albergam sobretudo crianças migrantes.