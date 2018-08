Rebeldes do Sudão do Sul recuam e assinam acordo de paz

O principal grupo rebelde do Sudão do Sul recuou na posição tomada na terça-feira e assinou o acordo de paz entre o Governo do Sudão do Sul, que permitirá colocar um ponto final na guerra civil. Representantes do líder rebelde Riek Machar assinaram o pacto na quinta-feira, em Cartum, capital do vizinho Sudão, finalizando assim meses de negociações e alcançando um acordo para um governo conjunto, de acordo com a Bloomberg.

Na terça-feira, os insurgentes haviam rejeitado o acordo apoiado pelo Presidente sul-sudanês, Salva Kiir. Salva Kiir e o seu rival Riek Machar assinaram a 5 de agosto um acordo prevendo o regresso de Machar para ocupar um dos cinco postos de vice-presidente previstos num Governo de unidade nacional. Machar partiu para o exílio após combates em agosto de 2016.

Depois do acordo sobre a partilha do poder, os beligerantes concordaram prosseguir as negociações em Cartum até à assinatura de um acordo de paz definitivo.

O Sudão do Sul, independente do Sudão desde 2011, é palco desde dezembro de 2013 de uma guerra, resultado de um conflito de poder entre Kiir e Machar, que já causou dezenas de milhares de mortos e perto de quatro milhões de deslocados, bem como uma crise humanitária.