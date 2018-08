Realizador australiano condenado a seis anos de prisão no Camboja por gravar manifestação com um drone

O realizador australiano James Ricketson foi condenado, esta sexta-feira, a seis anos de prisão no Camboja por atos de espionagem para governos estrangeiros. Que governos? Os procuradores nunca os nomearam, apesar de Ricketson ter exigido várias vezes, durante as audiências, saber para que países teria trabalhado como espião. O australiano de 69 anos foi preso há mais de um ano, em junho de 2017, por ter lançado um drone com o objetivo de filmar um protesto do partido de oposição no Camboja, o Partido da Salvação Nacional (CNRP), de quem era confesso apoiante.

Há mais de 20 anos que o também jornalista e documentarista trabalhava no sudeste asiático, principalmente no Camboja, sendo uma figura conhecida e respeitada no país. O foco do seu trabalho mais recente tem sido a luta diária dos cidadãos dos subúrbios de Phnom Penh, a capital do Camboja: as falhas na saúde, na alimentação, na educação das pessoas. Alguns dos seus filmes mais conhecidos são “Blackfellas” ou “Dormindo com o Camboja”, um documentário sobre a exploração sexual no país.

Desde 1995, disse o seu advogado, “que ele não tem feito mais do que ajudar as pessoas”. E, de facto, conta o South China Morning Post, as pessoas parecem ter-lhe devolvido essa dedicação.

De cada vez que uma audiência era marcada, formava-se uma fila de testemunhas em seu favor à porta do tribunal. O seu filho Jess e a sua companheira Alexandra mudaram-se de Sydney em 2017 e acompanharam todo o processo. Mas mais ninguém naquela fila era da sua família. Eram apenas cidadãos que, um atrás do outro, relataram aquela vez em que Ricketson lhes comprou leite e pão, a outra em que ele tinha pago a educação dos filhos, e até um homem que chorou o tempo todo porque tinha sido Ricketson, já que ele estava sozinho do mundo, a acompanhá-lo na sua doença.

Até Peter Weir, realizador, por exemplo, de “O Clube dos Poetas Mortos”, testemunhou em seu favor. Muitos acharam que aquele caso estava terminado, que não havia forma de condenar aquele homem até porque Seang Sok, o procurador destacado para o caso, não apresentou qualquer testemunha. Nenhuma vítima se conhece que tenha resultado dos atos de Ricketson e também não há uma lista de países para os quais Ricketson tenha trabalhado como espião.

Mas algumas coisas que não se sabiam sobre Ricketson ficaram a saber-se. O realizador vivia com muito pouco dinheiro, numa pensão de cinco euros por noite, e, nos intervalos do seu trabalho, fazia algum dinheiro extra como taxista em Sydney. Só era capaz de se manter à tona e ainda comprar comida para diversas famílias porque o seu pai lhe deixou uma pequena herança em 2012, disse o procurador.

Mas Ricketson nunca assumiu qualquer culpa. A certo ponto decidiu despedir um dos seus advogados e defender-se a si próprio - o que correu mal. Como se estivesse na Austrália revelou, sem problema, as suas crenças políticas e o facto de considerar que o CNRP e o seu líder Sam Rainsy eram a melhor opção para o Camboja. Hoje, nem CNRP nem Rainsy são opções para os cidadãos do Camboja. O partido é ilegal e o homem está no exílio.

As cartas que escreveu a várias personalidades políticas também não caíram bem aos três juízes. Numa delas, enviada ao então primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull, intitulada “Política do Camboja para Totós”, Ricketson escreve que “Hun Sen e o seu partido estão a roubar recursos e terras a dezenas de milhares de pessoas e todos os que protestam são levados para a cadeia”. Noutra carta, o realizador pede a Turnbull que não aperte nunca a mão a Hun Sen porque esse momento “ficará congelado para toda a eternidade”.

“A mim parece-me que difamou o primeiro-ministro e que apoia o CNRP. Isto não é jornalismo”, disse o juiz Koy Sao, um dos três que o condenou.

A família do realizador disse, em comunicado, estar “completamente devastada” pelo veredito e pela sentença. “Estamos no mais completo choque que James, um australiano completamente inocente, possa ser condenado a uma pena tão dura. A nossa família vive esta tragédia diariamente”, lê-se no comunicado que está a ser divulgado pelos meios de comunicação internacionais.

É possível ainda pedir um perdão real, que pode demorar pelo menos um mês a ser considerado e não, de todo, comum. O advogado de Ricketson disse à CNN que era este o último passo que restava cumprir.

A família do realizador também pediu ao governo australiano que intervenha pela sua libertação e mais de 70 mil pessoas já assinaram uma petição para esse fim. “Ele não está de boa saúde. Não sabemos quanto tempo poderá sobreviver se continuar na prisão de Prey Sar, onde não tem espaço para se mexer, não consegue dormir bem, a comida é uma ração de sobrevivência e o acesso a cuidados médicos está próximo de ser nenhum”, lê-se ainda.