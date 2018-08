Primeiro-ministro espanhol propõe sistema de quotas na América Latina para acolher imigrantes venezuelanos

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez propôs esta quinta-feira, em entrevista à rádio colombiana BLU Radio, o estabelecimento de um sistema de quotas para acolher os venezuelanos que fogem da crise no seu país. De visita à América Latina, Sánchez comparou ainda a situação na Venezuela e nos países vizinhos com a situação que se vive atualmente na Europa.

“Se pensarmos na América Latina como uma comunidade solidária, é evidente que a distribuição por quotas poderia ser uma boa solução. [A imigração] é um desafio que afeta não apenas Espanha, que está logicamente na fronteira, mas também toda a União Europeia (UE). É por isso que deve haver solidariedade entre todos os Estados-membros”, defendeu numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente colombiano Iván Duque.

Sánchez aproveitou também para anunciar que “hoje [quinta-feira] em Bruxelas, a UE decidiu colocar 35 milhões de euros à disposição da América Latina para enfrentar” a crise migratória. O chefe do Governo espanhol apelou ainda ao diálogo entre os venezuelanos. “A Venezuela acolheu muitos espanhóis durante a ditadura franquista. Eles viveram e prosperaram lá. Somos, por isso, um país muito solidário. Sentimo-nos muito próximos do drama que se vive na Venezuela. Por conseguinte, o que desejamos é que se abra um diálogo entre os venezuelanos”, disse.

Fugindo da pobreza, da hiperinflação, do colapso dos serviços públicos e da escassez generalizada de produtos no seu país, centenas de milhares de venezuelanos migram para os países vizinhos, como Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Segundo dados das Nações Unidas, dos 2,3 milhões de venezuelanos que vivem no estrangeiro, mais de 1,6 milhões deixaram o país a partir de 2015. Cerca de 90% destes refugiaram-se num dos países vizinhos.