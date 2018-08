Metade dos deputados são mulheres, mas nos lugares de poder real só estão homens

O México tem desde 2014 uma norma na sua constituição que impõe a paridade entre homens e mulheres nas listas de candidaturas ao Congresso. As eleições do passado mês de julho foram as primeiras em que isso se aplicou, e os resultados foram visíveis: em 500 deputados 241 são mulheres, e em 128 senadores o número de mulheres é de 63. Em ambos os casos, quase 50 por cento. No entanto, constata-se que, no que respeita aos lugares de poder real dentro de ambos os orgãos, todos eles estão ocupados por homens.

Isso aplica-se tanto aos presidentes dos grupos parlamentares como aos presidentes de cada um dos orgãos, e também ao organismo que faz a coordenação entre os dois e define a agenda para a sessão legislativa. O único espaço que pode eventualmente sobrar para as mulheres é na presidência de algumas comissões. Porém, mesmo aí o jogo estará viciado. "Espera-se sempre que as deputadas e senadores estejam nas comissões daquilo a que eles chamam 'assuntos de mulheres', que pode ser cultura, povos indígenas, desporto, entre outras", explica uma representante do Instituto de Liderança Simone de Beauvoir, citada pelo diário espanhol El País.

"Há violência política no não reconhecimento do papel das mulheres no Congresso", continua Ana Joaquina Ruiz. "De resto, não vejo um questionamento por parte dos legisladores e dos partidos políticos. Algumas das legisladores têm inclusivamente trajetórias políticas mais construídas do que alguns coordenadores de bancadas". Mas não adianta. Embora se reconheça que as mulhares constituem metade da população, "falta a distribuição real de poder".

No poder mas sem poder, resume um comentador. Uma deputada do Movimento Cuidadano explica que os partidos políticos acham que as mulheres não chegaram ao poder por mérito, portanto eles não têm qualquer obrigação de lhes distribuir trabalho.