Irão rejeita apelo de Paris para negociações alargadas sobre nuclear

Na quinta-feira, a diplomacia francesa defendeu que o Irão terá de negociar sobre questões como o seu papel na região e o seu programa balístico

O Irão rejeitou nesta sexta-feira os apelos de França para reabrir negociações alargadas sobre o programa nuclear iraniano, justificando que tal passo é impossível uma vez que "não existe uma base de confiança" para discutir matérias "não negociáveis". "Não há base de confiança para as negociações, especialmente sobre questões não negociáveis", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Bahram Ghasemi, citado pela agência noticiosa iraniana Tasnim.

Na quinta-feira, a diplomacia francesa defendeu que o Irão terá de negociar sobre questões como o seu papel na região e o seu programa balístico. "O Irão não poderá escapar a negociações sobre três outros assuntos que nos preocupam", relativos ao papel do país nas questões de segurança regional, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, em declarações à imprensa à chegada a uma reunião informal dos chefes da diplomacia europeus em Viena.

O representante de Paris esclareceu que as questões a discutir são: "o futuro dos compromissos nucleares do Irão além de 2025; a questão balística (...) e o papel que o Irão desempenha na estabilização de toda a região". "Será necessário falar, é preciso que os iranianos tenham consciência disso", insistiu na mesma ocasião Le Drian, numa altura em que os europeus tentam salvar o acordo nuclear de 2015 concluído em Viena pelo Irão e as grandes potências e do qual os Estados Unidos se retiraram em maio último.

Em resposta, o ministro iraniano frisou hoje que a Europa deve primeiro provar que pode salvar o acordo nuclear após a saída dos Estados Unidos e do restabelecimento das sanções contra o Irão. "Até agora, as autoridades europeias repetiram a sua posição, mas não apresentaram as salvaguardas necessárias que esperávamos para preservar este acordo internacional", declarou Bahram Ghasemi. "O povo iraniano não tem alternativa a não ser manter-se prudente", concluiu.

O acordo nuclear de 2015 assinado entre o Irão e os 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU -- Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China -- mais a Alemanha) impõe limitações por um período de entre 10 a 25 anos ao programa atómico de Teerão em troca do levantamento de sanções ao país. As primeiras sanções norte-americanas, lançadas no início de agosto e relativas ao setor financeiro e comercial, serão seguidas em novembro por outras, que afetarão o setor petrolífero e de gás.

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) indicou na quinta-feira que o Irão continua a respeitar os seus compromissos no quadro do acordo sobre o nuclear e que a organização teve acesso "a todos os complexos e locais no Irão que desejava" inspecionar.