Geert Wilders cancela concurso de cartoons sobre Maomé. “Foi uma surpresa. Isto facilitará a vida a Imran Khan”

Depois de muita indignação e de protestos nas ruas, e depois de um pedido de corte de relações diplomáticas e de expulsão de um embaixador, Geert Wilders, holandês que lidera o Partido pela Liberdade (PVV) e considerado um dos políticos mais islamofóbicos da Europa, cancelou o concurso de cartoons sobre Maomé cujo vencedor seria conhecido em novembro. Alegou estar a fazê-lo para evitar que a violência que se instalou nas ruas de Islamabad, capital do Paquistão, nos últimos dois dias, resultasse em vítimas e para evitar também que ele próprio se transformasse numa, depois das ameaças de morte que diz ter recebido. Um homem de 26 anos terá, aliás, ameaçado atacá-lo no Parlamento holandês e foi entretanto detido.

“Acho que ele genuinamente temeu pela sua vida”, diz ao Expresso Michael Kugelman, investigador no think tank Woodrow Wilson International Center for Scholars, sediado em Washington D.C., para quem a decisão de cancelar o polémico concurso não deixa de ser uma “surpresa”. Seja como for, continua, “Imran Khan terá agora a vida facilitada”, acrescenta o investigador. De facto, desde que começaram os protestos contra o concurso, na quarta-feira, que as atenções estavam centradas no novo chefe do Governo paquistanês, em funções desde 18 de agosto. Não havia certezas sobre como iria Imran Khan responder ao pedido feito pelo partido islâmico de extrema-direita Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) para que o Governo paquistanês cortasse as relações diplomáticas com a Holanda ou expulsasse o embaixador holandês do seu território, para assim deixar claro que nenhuma violação às leis de blasfémia em vigor no país é permitida. No Islão são proibidas as representações de Deus (Allah) e de Maomé, e no Paquistão insultar o Profeta pode dar direito à pena de morte.

Até quinta-feira, no entanto, o primeiro-ministro paquistanês tinha-se limitado a criticar e a condenar o concurso e a pedir uma reunião de emergência com a Organização para a Cooperação Islâmica; o encarregado de negócios da Embaixada holandesa no Paquistão foi chamado para uma reunião com membros do Governo e o ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Shah Mehmood Qureshi, conversou por telefone com o seu homólogo holandês. “Muito pouca gente no Ocidente compreende a dor que estas atividades blasfemas provocam aos muçulmanos”, afirmou Imran Khan esta semana. “Eu compreendo a mentalidade ocidental, já que passei muito tempo lá. Eles não entendem o amor que os muçulmanos sentem pelo Profeta”, acrescentou [Imran Khan estudou e jogou críquete em Inglaterra].

Embora tivesse sido confrontado com a exigência de adotar medidas radicais, as expectativas de que realmente o fizesse eram poucas. “Não acredito num corte das relações diplomáticas com a Holanda. Isso seria um gesto sem precedentes na história recente do Paquistão. O país já tem relações demasiado tensas com a comunidade internacional para poder dar-se ao luxo de se isolar ainda mais”, dizia ao Expresso Farzana Shaikh, investigadora na Chatham House, em Londres, antes de se saber que o concurso de cartoons tinha sido cancelado. Durante a semana, o Governo holandês distanciou-se da iniciativa – dando a entender que o que estava aqui em causa era o direito à liberdade de expressão e que por isso não pretendia abolir o concurso – e Mark Rutte, primeiro-ministro holandês, descreveu a competição como “desrespeitosa” e “provocadora”.

Stefan Wermuth / Reuters

Protestos aconteceram apenas no Paquistão. Porquê?

Farzana Shaikh também explicava que os protestos tinham sido motivados sobretudo por razões políticas e que não tinha havido manifestações contra a iniciativa de Geert Wilders noutros países muçulmanos ou de maioria muçulmana por isso mesmo. Explicava que o TLP, fundado em 2015 pelo líder radical Khadim Hussain Rizvi, teve um resultado “surpreendentemente bom” nas eleições gerais e provinciais de julho passado - obteve mais de dois milhões de votos e embora não tenha conseguido nenhum lugar no Parlamento paquistanês, conseguiu eleger dois deputados para a assembleia provincial de Sindh (sul do país) - e que, portanto, pretende fazer render esse sucesso repentino e inesperado.

“O TLP representa a entrada numa nova fase na política paquistanesa, uma fase que muitos têm descrito como extremista. Perceberam que teriam vantagens em explorar esta questão da blasfémia, que é obviamente muito importante para a maioria dos paquistaneses, e é isso que estão a fazer”, afirmava também Farzana Shaikh, considerando o ato de Wilders uma mera “provocação” e não uma tentativa de forçar um debate sobre o Islão. No ano passado, e em resposta à aprovação, pelo Parlamento paquistanês, de uma reforma eleitoral que veio alterar o enunciado do juramento para cargos públicos na parte relativa ao profeta Maomé, o TLP bloqueou as ruas de Islamabad durante três semanas e só desertou depois de um acordo com o Governo que incluiu a reversão daquela alteração, a garantia de imunidade legal para todos os manifestantes e a demissão do então ministro da Justiça, Zahid Hamid.

Arif Taj, um paquistanês de 48 anos que ensina filosofia e escreve para diferentes jornais (“The India Observer”, “Pakistan Today”), dizia algo semelhante ao Expresso relativamente às motivações de Geert Wilders e do TLP. “Sendo o líder da extrema-direita populista na Holanda, Wilders acredita que o seu partido poderá vir a ter mais influência no futuro. O mesmo está a acontecer no Paquistão, que está mais inclinado para políticas extremistas, tal como outros países muçulmanos que tendem a restringir direitos fundamentais e liberdade individuais. Wilders e o partido de Wilders e o TLP estão a fazer a mesma coisa, embora tenham estilos e ideologias diferentes”.

A diferença, continuava, Arif Taj, é que “o Paquistão é um país onde as partidos extremistas e o Exército têm uma relação próxima e pouco respeito pelas normas democráticas”. “O TLP representa uma nova ameaça aos governos civis e o concurso de cartoons foi apenas uma desculpa que este partido usou para difundir as suas políticas religiosas extremistas”, afirmava o professor, defendendo que o Governo paquistanês deveria “deixar claro que a política externa de um país não pode ser influenciada ou ameaças de multidões” e, acima de tudo, “não mostrar fraqueza”. “O Paquistão tem de ser retirado do atoleiro extremista e as forças extremistas não devem ser encorajadas”.

Nenhuma medida ou atitude, radical ou menos radical, ou simplesmente simbólica, foi contudo necessária face ao anúncio de que o concurso de cartoons foi cancelado. A decisão foi bem recebida por muitos. “Sinto-me aliviado. Desde o início que não entendi a necessidade de organizar esta competição. Se o que estava aqui em causa era realmente a liberdade de expressão, porque é o concurso visava a comunidade muçulmana e não outra qualquer? Creio que o objetivo disto era simplesmente gerar mais ódio entre muçulmanos e cristãos”, diz ao Expresso Muhammad Umair, paquistanês de 37 anos residente em Multan, na província de Punjab, leste do país.

“Estou muito feliz. Condenei desde o início este concurso. Não entendo como é que alguém pode ter ideias tão doentes”, diz por sua vez Bilal Ahmed, 42 anos, que à falta de palavras para demonstrar a sua indignação, recorre a uma comparação: “Se alguém te dissesse que queria fazer um concurso de caricaturas sobre a tua mãe ou o teu pai irias permitir que isso acontecesse?”