EUA acusam China de fazer “campanha super agressiva” no LinkedIn para recrutar espiões americanos

William Evanina, diretor do Centro Nacional de Contrainteligência e Segurança dos EUA, acusou agências de espionagem chinesas de estar a recrutar espiões americanos com acesso ao Governo e a segredos comerciais através de contas falsas criadas no LinkedIn e defendeu que a plataforma deveria encerrá-las.

Em entrevista à Reuters, Evanina, que é o principal especialista dos EUA em descobrir espiões, disse que as autoridades americanas já informaram o LinkedIn a respeito da campanha “super agressiva” da China para tentar recrutar americanos e que inclui “milhares de contactos feitos de uma só vez”. Não foram, contudo, adiantadas quaisquer informações sobre quantas contas falsas foram descobertas pelas autoridades americanas, quantas pessoas foram contactadas e se as agências chinesas terão tido sucesso na sua abordagem.

As autoridades alemãs e britânicas já tinham alertado os seus cidadãos para a possibilidade de Pequim estar a usar o LinkedIn para recrutá-los como espiões, mas é a primeira vez que os EUA falam publicamente sobre o assunto, o que poderá indicar que a alegada campanha é mais ampla do que inicialmente se julgava. Para William Evanina só há uma solução: a plataforma deveria seguir o exemplo do Twitter, Google e Facebook, que encerraram contas falsas ligadas alegadamente a agências de espionagem iranianas e russas. “Vi recentemente que o Twitter está a cancelar milhões de contas falsas e, por isso, pedimos que o LinkedIn faça o mesmo neste caso”, afirmou o diretor.

A Reuters sublinha que é “pouco comum” uma autoridade dos EUA ligada à espionagem identificar uma empresa norte-americana e recomendar-lhe diretamente a adoção de medidas, sejam elas quais forem. Cerca de 562 milhões de pessoas de mais de 200 países utilizam o LinkedIn, incluindo 149 milhões de americanos, segundo números divulgados pela própria rede social.

Da parte do LinkedIn chegou a confirmação de que a empresa tem estado em contacto com as autoridades e forças policiais americanas precisamente por causa deste assunto. À Reuters, Paul Rockwell, responsável da plataforma, disse que foram removidas “menos de 40” contas falsas cujos utilizadores estariam a tentar contactar membros do LinkedIn ligados a organizações políticas não identificadas. “Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para resolver o problema”, afirmou. Também confrontado com as alegações de William Evanina, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China considerou-as “absurdas” e falou em “segundas intenções”. “Não sabemos em que provas se basearam para chegar a esta conclusão”, acrescentou.