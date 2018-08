Chegou ao fim a publicação norte-americana The Village Voice

A publicação norte-americana The Village Voice, fundada em 1955 em Nova Iorque, vai encerrar por causa de problemas financeiros, anunciou o editor. "Hoje é um dia triste para o The Village Voice e para milhões de leitores", anunciou o editor Peter Barbey. Das 18 pessoas que trabalhavam no The Village Voice, oito foram despedidas hoje. Os restantes trabalhadores ficarão a digitalizar e a gerir o arquivo impresso.

O The Village Voice tinha anunciado há um ano que deixaria de publicar em papel, para tentar travar as dificuldades económicas, publicando apenas em 'online'. Segundo Peter Barbey, que tinha comprado o semanário em 2015, a transposição apenas para o digital não foi suficiente para encontrar estabilidade financeira no projeto.

O The Village Voice foi fundado em 1955 por Dan Wolf, Ed Fancher, John Wilcock e o escritor Norman Mailer. Propunha-se ser uma publicação alternativa e independente, com jornalismo de investigação que lhe valeu três prémios Pulitzer.