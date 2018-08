Vice-presidente belga de empresa russa encontrado morto em rua de Moscovo

Um executivo belga que trabalhava numa empresa russa de siderurgia foi encontrado morto depois de cair de um prédio de nove andares. A informação é avançada pela agência russa de notícias TASS, que adianta que Bruno Charles de Cooman caiu na rua Serafimovich, perto do Kremlin, em Moscovo.

As circunstâncias da morte do vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Novolipetsk Steel (NLMK) ainda não foram apuradas, estando em curso uma investigação policial. No entanto, as autoridades não suspeitam de motivos criminosos para a morte.

“A causa da morte parece ter sido uma queda de grande altura, provavelmente de uma janela”, adiantou um agente da polícia, citado pela agência russa Interfax. Segundo fontes ouvidas pela TASS, a polícia não encontrou vestígios de luta no apartamento.

A NLMK confirmou a morte do executivo belga num comunicado em que enviou as condolências aos seus entes queridos e se recusou a comentar “os detalhes da tragédia antes de todas as circunstâncias serem esclarecidas”.

A gigante do aço, que é detida pelo oligarca Vladimir Lisin, está entre as maiores empresas siderúrgicas da Rússia. Segundo a BBC, Lisin perdeu recentemente 4% da sua fortuna – cerca de 832 milhões de dólares (quase 711 milhões de euros) em ações – depois de o principal assessor económico do Presidente Vladimir Putin ter proposto um aumento de impostos sobre as empresas mineiras.

A receita fiscal obtida seria usada para financiar o prometido aumento em gastos sociais, de acordo com o Kremlin. Lisin tem sido o crítico mais contundente do plano.