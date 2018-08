Trump pressiona presidente do Supremo Tribunal a agir em relação a dossiê russo

O Presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu esta quarta-feira que o presidente do Supremo Tribunal deveria mandar o chefe de um tribunal de segurança nacional questionar agentes do FBI e do Departamento de Justiça sobre o uso de um dossiê russo como parte de uma investigação sobre conluio.

Segundo a agência Reuters, Trump especificou o nome do funcionário do Departamento de Justiça Bruce Ohr numa mensagem no Twitter, aparentemente citando um comentador da Fox News. Ohr está ligado ao dossiê sobre as alegações de um possível conluio entre a campanha de Trump e a Rússia.

“Ohr disse ao FBI que (o Dossiê Falso) não era verdadeiro, era mentira e que o FBI estava determinado a usá-lo de qualquer forma para prejudicar Trump e perpretar uma fraude no tribunal para espiar a campanha de Trump”, escreveu.

O dossiê foi compilado pelo antigo espião britânico Christopher Steele em trabalhos parcialmente financiados pelo Comité Nacional Democrata (DNC, na sigla em inglês). Alguns republicanos afirmam que o dossiê de Steele, que contém uma série de alegações inflamatórias e obscenas sobre Trump, foi usado indevidamente por funcionários da Justiça e do FBI para convencer o tribunal de supervisão de inteligência estrangeira dos EUA (FISA, no acrónimo em inglês) a prolongar um mandato de espionagem contra um assessor da campanha de Trump.

O conselheiro especial Robert Mueller está a investigar os esforços russos para influenciar o resultado das eleições presidenciais de 2016 e se houve conluio com a campanha de Trump.

Os serviços norte-americanos de informação concluíram que a Rússia tentou ajudar Trump a vencer as eleições, apesar de o Kremlin negar a interferência. Também Trump nega qualquer conluio e afirma que o dossiê russo de Steele é “falso”.