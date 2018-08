Trump ameaça deixar Organização Mundial do Comércio

Sem alterações, Trump sai. A garantia é dada pelo próprio numa entrevista à Bloomberg, publicada esta quinta-feira. O Presidente norte-americano defendeu a necessidade de “melhorar” as condições do acordo. “Se não melhorarem, irei sair da Organização Mundial do Comércio”, disse Donald Trump.

Esta não é a primeira vez que Trump critica a organização, em junho já dissera que os EUA estavam a ser muito “mal tratados” e falara na urgência de “mudar de hábitos”. E em janeiro, o representante norte-americano do comércio, Robert Lighthizer, considerou ser um erro ter deixado entrar a China no organismo e apelou aos EUA para endurecerem a abordagem à Organização.

A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1994, em parte por força dos EUA, com o objetivo de unir as maiores economias mundiais e criar um espaço para a resolução de disputas económicas.