Sem-abrigo processa casal que lançou campanha de angariação de fundos para o ajudar e terá ficado com o dinheiro

Um sem-abrigo que ajudou uma mulher em dificuldades e foi recompensado com uma campanha de solidariedade pública que prometia mudar a sua vida acabou por regressar ao ponto de partida. O dinheiro obtido com a campanha nunca lhe chegou às mãos e ele acabou por voltar para a rua. Agora processou a sua alegada benfeitora e o companheiro dela, acusando-os de lhe terem ficado com o dinheiro.

A história passa-se próximo de Filadélfia, nos EUA. Johnny Bobbitt, um veterano do exército que vivia na rua e andava a mendigar junto a uma estrada deparou com uma mulher que tinha ficado sem gasolina. Estava numa rampa, assustada, sem saber o que fazer. Bobbitt disse-lhe para trancar o carro e emprestou-lhe os únicos 20 dólares que tinha para ela ir comprar um bidão de gasolina.

A mulher, de seu nome Kate McClure, ficou tão comovida que espalhou a história na internet e nos media, lançando uma campanha de angariação de fundos para tirar Bobbitt da rua. O objetivo inicial era modesto - 10 mil dólares (8560 euros) - mas a história tocou tanta gente que ao fim de uns meses havia cerca de 400 mil dólares (343 mil euros) doados por 14 mil pessoas. McClure e o seu companheiro, Mark D'Amico, propunham-se comprar uma casa a Bobbitt e oferecer-lhe o carro com que ele sempre sonhara.

Em vez disso, arranjaram-lhe uma caravana que instalaram num terreno que lhes pertencia. Também lhe deram comida, roupa, dois telemóveis e um computador. E um carro velho que não tardou a avariar. Enquanto isso, ele via o casal a viajar para sítios simpáticos, a comprar um BMW e a jogar em casinos. Luxos que os rendimentos de ambos - ela recepcionista, ele carpinteiro - de modo nenhum justificavam.

Quando Bobbitt começou a pedir contas, não obteve resposta satisfatória. E a certa altura, McClure e D'Amico expulsaram-no do terreno onde o tinham instalado. Ele começou a queixar-se em público e as explicações do casal na imprensa foram contraditórias. Primeiro disseram que não tinham aberto contas em nome de Bobbitt, depois disseram que sim, depois falaram em trusts, a seguir admitiram que não havia trust nenhum.

A defesa última, para D'Amico, é o facto de Bobbitt ser toxicodepente. Pôr-lhe dinheiro na mão, explicou, "é como entregar-lhe uma arma carregada. Ele tem de limpar a vida dele". Mas o caso chamou a atenção de advogados que aceitaram representar Bobbitt sem cobrar e processaram os seus auto-assumidos benfeitores.

Exigem que o dinheiro angariado para Bobbitt, ou o que restar dele (D'Amico tem falado variavelmente em 200 mil ou 150 mil dólares, sem explicar o que aconteceu ao resto) seja embargado e que o casal preste contas do que gastou. A fim de que ele "receba a ajuda que merece e as intenções dos doadores sejam honradas".

A confirmarem-se as suspeitas, será um dos maiores casos de fraude envolvendo este tipo de campanhas públicas. A situação mais típica será a de alguém fingir uma doença grave, própria ou de um familiar, solicitando dinheiro para pagar os tratamentos.