“Nenhuma ameaça nos irá deter”. Netanyahu volta a ameaçar atacar alvos militares iranianos na Síria

Israel voltou a ameaçar atacar alvos militares iranianos na Síria depois de Damasco e Teerão terem chegado a um novo acordo de cooperação em matéria de segurança. Durante um discurso proferido esta quarta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel adotará “uma ação forte e determinada contra as tentativas do Irão de manter forças e sistemas avançados de armas na Síria”.

Segundo a estação Al Jazeera, o adido militar iraniano em Damasco anunciou na terça-feira que os conselheiros militares de Teerão permaneceriam na Síria, à luz do acordo de defesa assinado na véspera. O Irão tem fornecido apoio político, financeiro e militar ao Presidente Bashar al-Assad na guerra civil da Síria que dura há mais de sete anos.

“Nenhum acordo entre a Síria e o Irão nos irá deter e nenhuma ameaça nos irá deter”, disse Netanyahu. O primeiro-ministro israelita afirmou ainda que havia uma “verdade simples” no Médio Oriente e noutras partes do mundo onde “não há lugar para os fracos”. “Os fracos colapsam, são mutilados, são apagados da história. E os fortes, para o bem e para o mal, são os que sobrevivem”, acrescentou. “Os fortes são aqueles que são respeitados, os fortes são aqueles com os quais as alianças são feitas e, finalmente, os fortes são aqueles com que se faz a paz”, concluiu.

As autoridades de Israel têm tentado evitar o envolvimento direto no conflito da Síria mas já reconheceram ter realizado dezenas de ataques aéreos para impedir o que dizem ser entregas de armamento avançado ao seu inimigo libanês Hezbollah. Israel também se comprometeu a impedir que o Irão se fortalecesse militarmente na Síria, enquanto uma série de ataques que mataram iranianos no país foram atribuídos às forças israelitas.