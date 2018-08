Merkel garante que crise migratória na Europa não se voltará a repetir

A chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou nesta quinta-feira, na sua visita ao Gana, que a crise migratória que assola a Europa chegou "de repente", mas garantiu que a má preparação antes da chegada dos refugiados não se repetirá.

Merkel considerou, após uma reunião com o Presidente Ganês, Nana Akufo-Addo, que a Europa se deparou "de repente" com a chegada de migrantes "às suas portas", com refugiados em campos sem comida suficiente ou educação, mas prometeu que "a situação não se voltará a repetir" no futuro.

"A Europa tem de encarregar-se do problema da migração e de lutar contra aqueles que usam o dinheiro para fins criminais", disse a chanceler numa conferência de imprensa conjunta com Akufo-Addo, na capital ganesa, Acra. "Temos de criar uma situação mutuamente benéfica", apontou a alemã.

A líder da Alemanha salientou o importante papel que o Gana desempanha na África Ocidental, e explicou que o país fará o que puder para melhorar as condições que obrigam as pessaos a expor-se a viagens perigosas até à Europa. Merkel destacou que ajudará, através de bolsas de estudo, os imigrantes legais ganeses na Alemanha. Por sua vez, o Presidente do Gana admitiu que o problema do desemprego jovem é o que leva à busca de emprego noutros sítios.

A crise migratória, o desejo de "abrir vias a uma imigração legal e regulada" e as "perspetivas económicas" nos países africanos com "Governos eleitos democraticamente" estão a marcar a viagem da chanceler. O Gana é a segunda paragem na viagem de Merkel, que a levou a Dacar, no Senegal, e que prossegue sexta-feira até à Nigéria, onde terminará.

Na Nigéria, Merkel visitará a sede da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e irá reunir com o Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari.