Mayor de Londres vai transformar-se num balão gigante e vai usar um biquíni amarelo

Em luta pela “liberdade de expressão”, mais de três mil pessoas decidiram doar dinheiro para o fabrico de um balão enorme na forma de Sadiq Khan, presidente da câmara de Londres. Este sábado, um Khan com mais de seis metros de comprimento, vestido com um biquíni amarelo, vai aparecer nos jardins que se localizam à frente do Parlamento, e ali ficará toda a tarde como participante silencioso de um protesto que se prevê barulhento.

Na página de recolha de fundos para este projeto, que angariou cerca de 38 mil euros, fica claro que o balão é uma resposta à autorização concedida por Khan, no mês passado, para que um balão gigante de Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, de fraldas e com um telemóvel na mão, pudesse voar sobre o Parlamento.

“À luz do que aconteceu com Donald Trump e o ‘bebé Trump’, que foi lançado com a autorização de Sadiq Khan durante a sua visita ao Reino Unido, vamos lançar um ‘bebé Khan’ e ver se a liberdade de expressão se aplica a todos”, escreveu um dos organizadores do protesto, Yanny Bruere.

Mas pelos vistos, aplica. Tanto o gabinete de Khan como as autoridades de Londres permitiram o protesto - balão de Khan incluído.

Numa entrevista esta quinta-feira, na cadeia ITV, o Mayor de Londres mostrou-se bem humorado: “Se há pessoas que querem passar o sábado a olhar para mim num biquíni amarelo são bem-vindas mas o amarelo não é a cor que mais me faz jus”, disse Khan. Um porta-voz da câmara confirmou ao diário “The Guardian” que a autorização já tinha sido aprovada e que Khan e a sua equipa estão em contacto com as autoridades policiais para garantir que o protesto decorre dentro das normas de segurança.

E porquê um biquíni amarelo? Outra vez a liberdade de expressão. Quando foi eleito, em 2016, Sadiq Khan prometeu retirar do metro de Londres os pósteres de publicidade à perda de peso onde se via uma mulher de biquíni amarelo acompanhada da frase: “Tem o corpo pronto para a praia?”. Na altura, muitas pessoas se mostraram incomodadas com a definição de “corpo de praia”, que não deveria ser um tipo de corpo mas todos os corpos.

Comparativamente com esta “luta” de Sadiq Khan, os organizadores consideram que há uma outra a que o presidente da câmara não presta suficiente atenção: a onda de crime que está a afetar Londres. O total de crimes envolvendo ataques com facas ou outros objetos cortantes, até março desde ano, atingiu os 40 mil, de acordo com a Polícia Metropolitana de Londres. Houve 1299 esfaqueamentos na capital entre abril de 2017 e abril de 2018.

“Sob o governo de Sadiq Khan vimos o crime subir em flecha, para níveis sem precedentes. As pessoas em Londres não se sentem seguras, houve 81 assassinatos apenas este ano! Khan tem que ir embora!”, lê-se na página da organização. O portal “Statista”, que cita números da polícia, refere que, no atual período de análise (2017/2018) já foram registados 153 homicídios.

Yanny Bruere, que se descreve nas redes sociais como “um britânico em defesa da liberdade de expressão” disse que o protesto de sábado é “uma luta pelo regresso da total liberdade de expressão no nosso país”. Ao movimento que criou chamou “Vamos tornar Londres seguro outra vez”.

Khan já apresentou um plano para o combate ao crime violento e pediu mais financiamento para a Polícia Metropolitana da capital britânica.