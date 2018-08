Maioria dos europeus dizem não à mudança da hora

Os europeus dizem 'não' à mudança da hora. Mais de 80% dos participantes do inquérito lançado pela Comissão Europeia no mês passado manifestaram-se contra o fuso horário de verão e de inverno, segundo os dados do jornal “Westfalen Post” citados pelo “El País”.

Entre 5 de julho e 16 de agosto, 4,6 milhões de cidadãos europeus responderam ao inquérito aberto pelo executivo comunitário, sendo que um em cada três foram alemães, de acordo com a mesma fonte. Os dados oficiais ainda não foram revelados por Bruxelas, uma vez que estão ainda a ser trabalhados pela Comissão.

Os resultados da consulta – que surgiu na sequência de uma recomendação do Parlamento Europeu – não serão vinculativos, cabendo aos organismos europeus e aos Estados-membros tomar uma decisão.

Estudos indicam que a mudança da hora duas vezes por ano pode ser prejudicial para o biorritmo humano, o que se contrapõe face a outros benefícios nomeadamente ao nível da poupança de energia.