Macron defende "solidariedade quase automática" entre países da UE em caso de ataque armado

Os países membros da União Europeia (UE) devem estabelecer no campo da defesa uma "solidariedade quase automática" entre si, particularmente perante um ataque armado que vise um Estado do bloco comunitário, defendeu hoje o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"A nossa vontade passa claramente por uma Europa que assuma a sua autonomia estratégica e que reforce a sua solidariedade em matéria de defesa", declarou Macron, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo finlandês, Sauli Niinistö, em Helsínquia.

Nesse sentido, o chefe de Estado francês propôs "uma solidariedade reforçada quase automática" entre os Estados membros do bloco comunitário, conceito que desencadearia, segundo frisou Macron, "uma verdadeira solidariedade de intervenção caso um Estado seja atacado". Para tal, referiu o Presidente francês, será necessário "rever" os tratados europeus, em particular o artigo 47.2 do Tratado de Lisboa relativo à assistência mútua entre Estados, mecanismo que França acionou pela primeira vez após os atentados terroristas de 13 de novembro de 2015 em Paris. Esta reforma permitiria que a UE tivesse "uma espécie de artigo 5.º reforçado", afirmou Macron, numa referência direta à disposição prevista no Tratado Atlântico Norte.

O 5.º artigo do Tratado Atlântico Norte prevê que um ataque armado contra um dos membros da NATO é considerado um ataque contra todos, desencadeando uma assistência ao Estado visado. Emmanuel Macron frisou, no entanto, que tal "avanço" não pretende ser contrário à NATO, que "continua a ser uma aliança importante e estratégica". "Mas precisamos de uma solidariedade mais forte" entre europeus, defendeu o político francês.

A UE enfrenta atualmente os desafios de um novo contexto geopolítico, fortemente condicionado pelo desejo expresso do Presidente norte-americano, Donald Trump, de reduzir o envolvimento dos Estados Unidos na defesa da Europa. Um Fundo Europeu de Defesa deverá ser criado em 2019 para desenvolver as capacidades militares dos Estados-membros e promover a independência estratégica da UE.

Em paralelo, Paris iniciou com oito parceiros um grupo de intervenção europeu capaz de conduzir rapidamente uma operação militar, uma evacuação de um país em guerra ou de prestar assistência em caso de uma catástrofe natural. Novas medidas para "fortalecer as iniciativas de defesa comum" serão propostas "nos próximos meses", precisou uma fonte da equipa de Macron, citada pela agência noticiosa francesa France Presse (AFP).