Frank Field vai abandonar os trabalhistas: "Somos cada vez mais associados a um partido racista"

O deputado pró-Brexit e figura controversa dentro do Partido Trabalhista britânico vai abandonar a sua casa de mais de 40 anos. Frank Field, deputado por Birkenhead, em Liverpool, por um ano apenas ministro da Reforma da Segurança Social de Tony Blair, escreveu uma carta a um dos líderes dos trabalhistas onde explica, e é duro nessa explicação, os motivos da decisão que tomou em abandonar o partido.

“Entristece-me que sejamos cada vez mais associados a um partido racista”, escreveu a Nick Brown. “A cultura da perversidade, do bullying e da intimidação está presente no partido e, nos melhores momentos, é ignorada; nos piores é tacitamente tolerada”, acrescentou.

Tudo isto a propósito da controvérsia em que o seu partido está envolvido devido à corrente antisemita perfilhada por alguns dos seus apoiantes de “linha dura”. Alguns encontram-se entre os grupos de esquerda radical que ajudaram a eleger Jeremy Corbyn, ele mesmo acusado de não ser suficiente duro na crítica ao antisemitismo que é, há muitos anos, um problema no “Labour”.

Apesar de ter apelado várias vezes ao fim dessa “bolha” de racismo no partido, o próprio Corbyn já foi “apanhado” a partilhar, nas redes sociais, grafittis de judeus a jogar monopólio nas costas de pessoas pintadas para parecerem trabalhadores pobres e explorados. Apesar de já ter vindo pedir que a posição do partido em se mostrar contra a violência sobre os palestinianos não seja confundida com antisemitismo, este parênteses não convenceu toda a gente.

David Garrard, por exemplo. E era importante convencer David Garrard. Ele é um dos maiores doadores privados judeus do Partido Trabalhista, que decidiu por fim ao seu apoio. Perdem-se qualquer coisa como 1,1 milhões de euros, distribuídos por três líderes partidários diferentes, desde 2003.

“A Grã-Bretanha lutou na Segunda Grande Guerra para banir estas ideias da política, mas esse esforço sobrehumano e esse sucesso estão agora ameaçados e sob constante e pesadíssimo ataque interno”, escreveu ainda Field, que deve tornar-se agora deputado independente.



Um porta-voz dos trabalhistas disse à BBC que Corbyn agradece a Field todo o seu serviço ao partido mas uma outra fonte disse que “há algum tempo que Field procurava uma desculpa para se ir embora”.

Nos últimos anos Field incompatibilizou-se com vários membros do partido por se revelar um forte crítico das políticas “permissivas” que o Reino Unido, na sua opinião, mantém em relação à imigração, dizendo que a maioria dos eleitores do “Labour” votaram no Brexit precisamente por culpa destas.

“As pessoas que já têm fortuna, uma casa própria e um emprego seguro podem não se preocupar com a imigração, mas os apoiantes do Partido Trabalhista, nos seus redutos mais ferozes, sim, preocupam-se. Se esta situação continuar muito tempo, dois terços do incremento populacional virá da imigração. São 16 milhões de pessoas a mais a viver no Reino Unido e isso colocará uma pressão enorme nas nossas escolas, hospitais, estradas, e habitação”, escreveu Field no “The Guardian”.

O vice-presidente dos trabalhistas, Tom Watson, disse que Field era “uma perda considerável” para o partido e que “reflete as fortes divisões dentro do partido e o desnorte que está a apoderar-se” do “Labour”. Para Watson esta demissão é “o toque de um despertador” porque o partido “não pode perder pessoas com este peso e este prestígio”.

Há mais deputados frustrados com a situação do partido. Wes Streeting, deputado por Ilford, distrito de Londres, disse que se “a situação [do antisemitismo] não for controlada o partido pode enfrentar uma crise existencial”.