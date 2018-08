Ex-agente da polícia do Texas condenado a 15 anos de prisão por homicídio de adolescente negro desarmado

Um ex-agente branco da polícia do Texas foi condenado esta quarta-feira a 15 anos de prisão pelo assassínio de um adolescente negro desarmado num subúrbio de Dallas no ano passado. Trata-se de um caso raro de condenação de um agente da polícia pelo homicídio de uma pessoa desarmada.

O júri, que no dia anterior tinha condenado Roy Oliver, de 38 anos, pela morte de Jordan Edwards, de 15, deliberou durante cerca de 12 horas, ao longo de dois dias, antes de chegar a um veredicto. A mãe do antigo agente pediu ao júri para lhe aplicar a pena mínima de cinco anos, em grande parte por causa das necessidades do seu filho menor que tem autismo.

Na noite do homicídio, Oliver respondeu, juntamente com um outro agente, a relatos de embriaguez de menores de idade numa festa em Balch Springs, uma cidade com uma comunidade predominantemente negra e hispânica, que fica a cerca de 25 quilómetros de Dallas.

Segundo os procuradores do Ministério Público, Oliver disparou várias vezes sobre um carro com vários adolescentes lá dentror. Edwards, estudante e atleta de alto nível, foi baleado na cabeça e morreu.

O advogado de defesa do agente disse que o veículo representava uma ameaça para o parceiro do seu cliente, pelo que Oliver disparou sobre o carro para salvar o colega. Imagens exibidas aos jurados mostram o carro a afastar-se de Oliver quando este disparou sobre ele.