Estudo sueco alerta para o aumento de contas automatizadas no Twitter em período pré-eleitoral

Um estudo do Governo sueco concluiu que houve um aumento recente no número de contas automatizadas no Twitter, criadas antes das eleições de 9 de setembro. Segundo o mesmo estudo, 40% delas são mais próximas do Partido Democrata Sueco, defensor de políticas anti-imigração e que se espera vir a subir a sua votação.

A análise reforça as preocupações já manifestadas no país pelo fenómeno de desinformação em que decorre o período pré-eleitoral.

Entre julho e agosto, duplicou o número dos chamados bots do Twitter, discutindo política. O bot é um software de inteligência artificial, cuja capacidade de simular uma conversa com um humano torna a tecnologia também um instrumento para manipulação na internet.

O relatório divulgado esta quarta-feira alerta para o perigo da sua proliferação, já que os utilizadores “podem ser levados a acreditar que determinado conteúdo (é) mais amplamente aceite ou mais ‘mainstream’ do que realmente é”.

A agência responsável pelo estudo analisou quase 600.000 tweets de mais de 45.000 contas, mas nada adiantou sobre a possível origem dos bots. Já as autoridades suecas têm insistido no potencial risco de inferência estrangeira no processo eleitoral.

As sondagens apontam para a possibilidade de os democratas – atualmente o terceiro maior grupo político do país – poder superar o principal partido da oposição, os moderados liberais.

Nascido de um movimento nacionalista radical com vínculos neonazis, o Partido Democrata suavizou a sua retórica e expulsou membros abertamente racistas. A sua popularidade subiu, fruto do intenso debate sobre a imigração, um tema-chave nestas eleições.