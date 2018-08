Como falsificar uma corrida de pombos

Dois chineses foram condenados por fraude por terem falsificado ardilosamente uma corrida de pombos no ano passado. Estas corridas são populares no país desde o século XIX, envolvendo pombos que são largados a centenas de quilómetros de casa e que regressam a ela. O truque consistiu em arranjar-lhes uma segunda casa no local de partida.

A corrida era entre Xangqiu, na província de Henan, e Xangai, a cerca de 750 quilómetros de distância. Quatro pombos foram secretamente treinados para terem duas casas, uma cada uma dessas cidades. No dia da corrida, quando foram lançados, voaram para casa em Xangqiu. Os donos pegaram neles e levaram-nos num comboio de alta velocidade (escondidos em pacotes de leite, pois não se pode transportar pombos no combóio) até Xangai, onde os libertaram.

Os pombos venceram a corrida e os donos ficaram com direito a receber o prémio de 160 mil dólares (137 mil euros). Infelizmente para eles, tinham feito mal as contas ao tempo. Os pombos chegaram demasiado cedo para o esquema ser convincente. A velocidade média do comboio, superior a 300 quilómetros por hora, era o dobro da dos pombos mais rápidos, e não era possível que eles tivessem feito aquele trajeto em muito menos do que as oito horas previsíveis.

Perante as dúvidas suscitadas, os donos trataram de matar os pombos para impedir uma investigação. Mas era tarde. Acabaram por renunciar ao prémio e confessaram tudo. Ou seja, também aí foram rápidos, mas agora para seu bem. Graças a essa atitude, acabam de receber uma pena suspensa, em vez dos dez anos de cadeia a que se sujeitavam.