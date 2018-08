Trump alerta para “violência” de esquerda se democratas ganharem intercalares

O Presidente dos EUA, Donald Trump, avisou que as suas políticas serão “violentamente” revogadas se os democratas ganharem as intercalares de novembro. Falando perante líderes evangélicos na segunda-feira à noite, Trump afirmou que as eleições são um “referendo” à liberdade de expressão e de religião, que estão a ser ameaçadas por “pessoas violentas”.

Numa gravação áudio da reunião que decorreu à porta fechada, a que o jornal “The New York Times” teve acesso, o chefe de Estado norte-americano pediu ajuda aos evangélicos dizendo que estavam a um voto de “perder tudo”. “Não é uma questão de gostar ou não gostar”, prosseguiu, “eles vão derrubar tudo o que fizemos e vão fazê-lo rápida e violentamente”.

“Quando se olha para os Antifa, são pessoas violentas”

Reforçando o advérbio de modo “violentamente”, Trump acrescentou: “Há violência. Quando se olha para os Antifa, são pessoas violentas.” Os Antifa, abreviatura de ‘antifascistas’, são grupos de manifestantes de extrema-esquerda que combatem a ideologia de extrema-direita e se envolvem regularmente em confrontos com os manifestantes daquela ideologia.

Trump já antes tinha condenado a ação destes grupos de extrema-esquerda, responsabilizando “ambos os lados” na sequência do atropelamento mortal da ativista Heather Heyer, que se manifestava contra o avanço de supremacistas brancos sobre Charlottesville no ano passado.

Líderes evangélicos devem usar “tremendo poder” para influenciar eleitores, diz Trump

O Presidente instou os líderes evangélicos a usarem o seu “tremendo poder” para influenciar os eleitores indecisos. “Nesta sala, há pessoas que pregam para quase 200 milhões de pessoas, dependendo do domingo”, disse.

As intercalares de 6 de novembro podem influenciar muito a governação de Trump nos dois últimos anos do seu mandato. Atualmente, os republicanos dominam as duas câmaras do Congresso. Contudo, alguns democratas acreditam que uma “onda azul” pode varrer a Câmara dos Representantes e o Senado.

Esta terça-feira, houve primárias em três estados norte-americanos. Na Florida, o democrata progressista Andrew Gillum derrotou a moderada Gwen Graham. No Arizona, os republicanos escolheram Martha McSally numa votação que se tornou uma disputa para provar quem era mais leal ao Presidente dos EUA. Também o empresário Kevin Stitt questionou a lealdade do adversário, conseguindo a indicação republicana para governador em Oklahoma.